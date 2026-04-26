Malatya Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 26 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde 15 derece civarında olacak. Hava bulutlu ve hafif yağışlı başlayacak. Gündüz sıcaklık 22 dereceye yükselecek. Hava bulutlu ve hafif yağışlı kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Hafif yağışlı hava koşulları sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 13 dereceye gerileyecek. Açık bir hava hakim olacak. Rüzgarlar sabah batı yönünden 12 km/saat hızla esecek. Gündüz kuzeybatıdan 17 km/saat ile esecek. Akşam saatlerinde kuzeybatıdan 14 km/saat esmesi bekleniyor. Gece ise kuzey yönünden 9 km/saat ile esecek. Nem oranı sabah %65, gündüz %39, akşam %50 ve gece %67 civarında olacak.

Malatya'da 27 Nisan Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 15 derece civarında başlayacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20 dereceye yükselecek. Hafif yağışlı hava koşulları devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye gerileyecek. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgarlar sabah kuzeybatı yönünden 9 km/saat hızla esecek. Gündüz kuzey yönünden 12 km/saat ile esecek. Akşam saatlerinde güneybatıdan 8 km/saat esmesi bekleniyor. Gece güneybatıdan 6 km/saat rüzgar esecek. Nem oranı sabah %76, gündüz %56, akşam %65 ve gece %79 civarında olacak.

28 Nisan Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 16 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir atmosfer bekleniyor. Gündüz sıcaklık 23 dereceye yükselecek. Hafif yağmurlu hava koşulları devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 22 dereceye düşecek. Hava orta şiddetli yağmurlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15 dereceye gerileyecek. Orta şiddetli yağmurlu bir hava hakim olacak. Rüzgarlar sabah güneydoğu yönünden 4 km/saat hızla esecek. Gündüz yine güneydoğu yönünden 4 km/saat esecek. Akşam saatlerinde kuzeydoğudan 4 km/saat rüzgar esecek. Gece de kuzeydoğudan 4 km/saat esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %38, gündüz %38, akşam %46 ve gece %46 civarında olacak.

29 Nisan Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde 15 derece civarında başlayacak. Orta şiddetli yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 23 dereceye yükselecek. Orta şiddetli yağmurlu hava şartları devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 22 dereceye düşecek. Hava orta şiddetli yağmurlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15 dereceye gerileyecek. Orta şiddetli yağmurlu bir hava hakim olacak. Rüzgarlar sabah kuzeydoğu yönünden 4 km/saat hızla esecek. Gündüz kuzeydoğudan 4 km/saat, akşam saatlerinde yine 4 km/saat esecek. Gece 4 km/saat sama rüzgar esecek. Nem oranı sabah, gündüz, akşam ve gece saatlerinde %46 civarında kalacak.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu yağmurlu ve bulutlu koşulların etkisi altında olacak. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yağmurlu havalarda araç kullanırken dikkatli olunmalı. Yol koşullarına uygun hızda seyahat edilmesi gerekmektedir. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların hava koşullarını yakından takip etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak bu süreçte fayda sağlayacaktır.