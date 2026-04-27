Malatya Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'nın hava durumu, 27 Nisan 2026'da sabah hafif yağışlı başlayacak. Sıcaklık 15 derece civarında ilerlerken, öğle saatlerinde 20 dereceye yükselecek. Akşam hava parçalı bulutlu, sıcaklık ise 17 derece olacak. Gece az bulutlu hava ile 12 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar hızı sabah 9 km/saat, akşam 8 km/saat olarak ölçülecek. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlık için önemli.

Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 27 Nisan 2026 tarihi için hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağışlı olacak. Sıcaklık 15 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerinde hafif yağışlar sürecek. Sıcaklık ise 20 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde hava parçalı bulutlu, sıcaklık 17 derece civarında olacak. Gece ise hava az bulutlu, sıcaklık 12 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Sabah rüzgar hızı 9 km/saat. Öğle saatlerinde 12 km/saat olacak. Akşam ise rüzgar hızı 8 km/saat’e düşecek. Gece rüzgar hızı 6 km/saat seviyesine inecek. Nem oranı sabah %76 olacak. Öğle nem oranı %56 sıralarında. Akşam %65, gece ise %79 seviyesinde ölçülecek.

28 Nisan Salı günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 16 ile 23 derece arasında değişecek. 29 Nisan Çarşamba günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık 15 ile 23 derece arasında kalacak. 30 Nisan Perşembe günü ise hava açık. Sıcaklık 12 ile 21 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanılmalı. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Gerekirse kat kat giyinmek sağlığınızı koruyabilir.

