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Malatya Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 29 Haziran 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli bir günle başlayacak. Gündüz sıcaklığı 32 dereceye yükselecekken, gece 17 ile 18 derece arasında kalacak. Önümüzdeki günlerde sıcak havanın devam etmesi bekleniyor. 30 Haziran'da sıcaklığın 34, 1 Temmuz'da ise 35 dereceye çıkması öngörülüyor. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri ve güneşten korunmaları büyük önem taşıyor.

Malatya Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü, Malatya'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 17 ile 18 derece arasında kalacak. Nem oranı düşük. Rüzgar hızı hafif olacak. Malatya'daki hava durumu, sıcak ve güneşli olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava devam edecek. 30 Haziran Salı günü, sıcaklık 34 dereceye yükselecek. 1 Temmuz Çarşamba günü ise 35 derece olması bekleniyor. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklıkların 37 dereceye çıkacağı öngörülüyor. Yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin olacak.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Bol su tüketmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler giyilmesi önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için gruplara dikkat edilmelidir.

Malatya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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