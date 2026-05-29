Malatya Hava Durumu! 29 Mayıs Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Mayıs 2026 Cuma. Malatya'da hava durumu, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. Sıcaklık 21 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 9 - 10 derece arasında seyredecek. Gün boyunca hava nasıl olacak diye merak edenler, yanlarına bir şemsiye almalı. Bu faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin olacak. 30 Mayıs Cumartesi, bol güneş ışığı altında sıcaklık 20 - 21 derece civarında bekleniyor. 31 Mayıs Pazar günü, sıcaklık 23 - 24 dereceye kadar yükselecek. Güneşli bir gün olacak. 1 Haziran Pazartesi günü de sıcaklık 25 - 26 derece arasında olacak. Güneşli ile parçalı bulutlu arası bir hava bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınıza bir ceket almak da uygun olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceksiniz. Şapka takmak ve bol su içmek faydalı olacaktır.

Malatya'da 29 Mayıs Cuma günü yağışlı hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli olacak. Bu değişen hava koşullarına uygun şekilde hazırlık yaparak keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.