Malatya Hava Durumu! 29 Nisan Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Bugün 29 Nisan 2026 Çarşamba. Malatya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 22 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 9 - 10 derece arasında düşecek. Bu, bugünkü hava durumunu güneşli ve ılıman bir gün olarak tanımlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Nisan Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 23 derece civarına ulaşacak. 1 Mayıs Cuma günü hava değişkenleşecek. Zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 21 - 22 derece arasında olacak. 2 Mayıs Cumartesi günü ise hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklıklar 20 - 21 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Özellikle Cuma günü beklenen sağanak yağışlar için yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere bağlı olarak, sabah ve akşam saatlerinde daha serin olabileceğini unutmamalısınız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olur.

Malatya'da önümüzdeki günlerde genel olarak güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Cuma günü için yağış ihtimali bulunduğundan, planlarınızı yaparken durumu göz önünde bulundurmalısınız.