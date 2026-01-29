HABER

Malatya Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 29 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 4 derece, akşam ise 3 dereceye düşecek. Rüzgar güneyden saatte 9 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlı hava, 30 Ocak'ta hafif kar, 31 Ocak'ta ise hafif yağmur getirecek. Bu koşullara karşı kalın giysiler ve su geçirmez kıyafetler öneriliyor. Dışarıda dikkatli olmak, esnek planlar yapmak önem taşımaktadır.

Taner Şahin

Malatya'da 29 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı yaklaşık 4 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Rüzgar güneyden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %90 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı koşullara işaret ediyor. 30 Ocak Cuma günü hafif kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağmur olacağı tahmin ediliyor. Bu gün de hava sıcaklığı 6 derece civarında seyredecek. 1 Şubat Pazar günü ise çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Hava sıcaklığının 7 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmesi öneriliyor. Su geçirmez kıyafetlerin tercih edilmesi gerekiyor. Islak zeminlere dikkat edilmesi önemli. Hava koşulları aniden değişebilir. Planlarınızı esnek tutmanız faydalı olacaktır.

