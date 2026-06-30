Malatya Hava Durumu! 30 Haziran Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 30 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 18 derece olması bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Bu durum, hava koşullarını daha konforlu hale getiriyor. Sıcaklıklar, Malatya'nın yaz iklimine uygun. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 34 derece olması bekleniyor. 2 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklığın 37 dereceye çıkması öngörülüyor. Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Dışarıda vakit geçirecekler için önlemler alınmalı.

Bu sıcak günlerde güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda durmamak önemli. Güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekiyor. Bol su içmek de sağlığı korumak açısından önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır.

Malatya'da 30 Haziran 2026 Salı günü, hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Sıcak havanın etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu, konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek açısından önemlidir.