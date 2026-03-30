Malatya Hava Durumu! 30 Mart Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 30 Mart Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 3 ile 12 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Kalın giysiler tercih edilmelidir. Hafif yağmurlu hava nedeniyle şemsiye ya da su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu iyileşecek. 31 Mart Salı günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 4 ile 13 derece arasında seyredecek. 1 Nisan Çarşamba günü ise yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ardından hava bulutlanacak. Bu günlerde sıcaklıklar 8 ile 15 derece arasında olacak. Buna bağlı olarak dışarıda vakit geçirmek daha keyifli hale gelecek.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlık açısından faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda su geçirmez giysiler bulundurmak da önemlidir. Ayrıca hava durumu değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmekte yarar var.