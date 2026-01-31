Malatya Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 2 ile 6 derece arasında değişecek. Hafif yağmur bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 4 ile 6 km/s arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:32'dir. Gün batımı ise 17:46'da gerçekleşecektir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 1 Şubat Pazar günü sıcaklık 4 ile 8 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 4 ile 10 derece arasında değişecek. Alçak bulutlu bir hava durumu bekleniyor. 3 Şubat Salı günü ise sıcaklık 0 ile 8 derece arasında olacak. Geç saatlerde yer yer sağanak yağış düşünülebilir.

Bu dönemde Malatya'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez ayakkabılar kullanmak önemlidir. Yağışlı günlerde trafik koşulları zorlaşabilir. Araçların bakımını düzenli olarak yapmak gerekiyor. Evde kalınan günlerde ısınma sistemlerinin verimli çalıştığından emin olunmalıdır.