Malatya4 Mayıs Pazar hava durumu: Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Sıcaklıklar en düşük 9°C, en yüksek ise 21°C civarında seyredecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmasını gerektiriyor.

5 Mayıs Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 22°C arasında değişecek. 6 Mayıs Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 24°C arasında seyredecek. 7 Mayıs Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 25°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Ayrıca, yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmak önemlidir. Araç kullanırken dikkatli olmak, olası kazaların önüne geçebilir. Günlük hava raporlarını takip ederek planlarınızı organize edebilirsiniz. Hava koşullarına uygun önlemler almak faydalı olacaktır.