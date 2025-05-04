HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya4 Mayıs Pazar hava durumu: Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 4 Mayıs Pazar hava durumu açıklandı. Malatya'da bugün hava durumu sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Malatya4 Mayıs Pazar hava durumu: Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Malatya'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Sıcaklıklar en düşük 9°C, en yüksek ise 21°C civarında seyredecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmasını gerektiriyor.

5 Mayıs Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 22°C arasında değişecek. 6 Mayıs Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 24°C arasında seyredecek. 7 Mayıs Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 25°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Ayrıca, yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmak önemlidir. Araç kullanırken dikkatli olmak, olası kazaların önüne geçebilir. Günlük hava raporlarını takip ederek planlarınızı organize edebilirsiniz. Hava koşullarına uygun önlemler almak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de Zafer Partililer ile ülkücü grup arasında tartışmaİzmir'de Zafer Partililer ile ülkücü grup arasında tartışma
Depremde hasar görmüştü! Arnavutköy Sıddık Camii’nin minaresi söküldüDepremde hasar görmüştü! Arnavutköy Sıddık Camii’nin minaresi söküldü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sıfır otomobilde mayıs zammı! İşte en ucuz aracın fiyatı...

Sıfır otomobilde mayıs zammı! İşte en ucuz aracın fiyatı...

Karamehmet'in gelininin bağışını duyunca dayanamadı! 4 milyar dolar hatırlatması...

Karamehmet'in gelininin bağışını duyunca dayanamadı! 4 milyar dolar hatırlatması...

1,7 milyar dolarlık vurgun yaptılar! Eski sevgili konuşunca foyaları ortaya çıktı: Aralarında belediye, tapu çalışanları da var

1,7 milyar dolarlık vurgun yaptılar! Eski sevgili konuşunca foyaları ortaya çıktı: Aralarında belediye, tapu çalışanları da var

İkisi de yalnız yaşıyordu! 50 yaşındaki cani 21 yaşındaki yan komşusu kadını katletti

İkisi de yalnız yaşıyordu! 50 yaşındaki cani 21 yaşındaki yan komşusu kadını katletti

'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt! Seçim için itiraz etmeyecekleri tarihi açıkladılar

'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt! Seçim için itiraz etmeyecekleri tarihi açıkladılar

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kimliği şaşkına çevirdi

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kimliği şaşkına çevirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.