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Malatya’da ATV kazası: 1 ölü

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kontrolden çıkan ATV’nin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.Kaza, Hekimhan ilçesine bağlı Karadere Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da ATV kazası: 1 ölü

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kontrolden çıkan ATV’nin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Hekimhan ilçesine bağlı Karadere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bahçedeki çalışmasını tamamlayan Hakan Bozbey (53), ATV ile evine dönmek üzere yola çıktı. Kontroldan çıkan aracın devrildiği kazada sürücü, ATV’nin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bozbey’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bozbey’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da ATV kazası: 1 ölü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Malatya
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