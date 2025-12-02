HABER

Malatya’da fenalaşan iki kardeşten biri hayatını kaybetti

Malatya’da fenalaşarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu iki kardeşten 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 1 yaşındaki bebek ise tedavi altına alındı.Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Kanije Sokak’ta meydana geldi.

Malatya’da fenalaşarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu iki kardeşten 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 1 yaşındaki bebek ise tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Kanije Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bölgede yabancı uyruklu ailenin yaşadığı müstakil evde bulunan iki kardeş aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya’da fenalaşan iki kardeşten biri hayatını kaybetti 1

Battalgazi Devlet Hastanesi’ne bilinci kapalı bir şekilde kaldırılan 2,5 yaşındaki çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 yaşındaki bebek ise buradaki ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Malatya’da fenalaşan iki kardeşten biri hayatını kaybetti 2

Kaynak: İHA

Malatya
