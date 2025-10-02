Malatya’da freni patlayan hafriyat kamyonu dehşet saçtı: 5 yaralı

Malatya’da freni patlayan mıcır yüklü hafriyat kamyonu, ışıkta bekleyen ve park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Kazada 5 kişi yaralanırken, 15 araçta hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pirim Sokak istikametine seyir halinde olan mıcır yüklü bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Kontrolden çıkan kamyon, kavşakta ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halindeki toplamda 15 araca çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada 15 aracın hasar gördüğü öğrenildi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, ekiplerden bilgi aldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için bölgede çalışmalar sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

