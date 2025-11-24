HABER

Malatya’da Öğretmenler Günü Kutlanıyor

Malatya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Malatya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Programa Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır’ın Anıt Şreref Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi.

Günün anlam ve önemine yönelik programlar, kent genelinde gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: İHA

