Malatya’da yağış sonrası mahsur kalan 33 kişi kurtarıldı

Malatya’da etkili olan yoğun yağış ve tipinin ardından kent genelinde araçlarıyla mahsur kalan 29 kişi ile Nemrut Dağı’nda mahsur kalan 4 turist, Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Malatya’da, yoğun yağış ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri devlet yolu dün saat 22.30’da tır ve çekicilere kapatılırken, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu yol sabah saat 09.00’da yeniden ulaşıma açıldı. Kent genelinde araçlarıyla mahsur kalan 29 kişi ile Nemrut Dağı’nda mahsur kalan 4 turist, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Kent genelinde 115 araç ve 215 personelle yürütülen çalışmaların ardından yetkililer, kapalı yolun bulunmadığını bildirdi.