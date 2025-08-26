Malazgirt'te Bahçeli'nin yanındaki isim dikkat çekti! Gündem yaratacak anlar MHP'nin hesabından paylaşıldı

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Malazgirt'teydi. Bahçeli'yi DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker karşıladı.

YAN YANA OTURUP SOHBET ETTİLER

İki ismin yan yana oturup etkinlikleri izlediği ve sohbet ettiği anlar sosyal medyada ses getirdi. Fotoğraflar MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

MHP: BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Paylaşımda MHP tarafından şu ifadelere yer verildi:

"Malazgirt zaferinin 954. Yıldönümü programları MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi karşılayan Malazgirt Belediye Başkanı DEM partili Ahmet Kenan Türker ile bir süre sohbet edip Sn Genel başkanımıza terörsüz Türkiye için teşekkürlerini ileterek sürecin başarıyla sonuçlanacağına inancının tam olduğu ifade ettiler…"