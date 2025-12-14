HABER

Malazgirt’te domuz sürüsü görüntülendi

Muş’un Malazgirt ilçesinde büyük bir yaban domuzu sürüsü görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, kalabalık bir domuz sürüsü Nurettin köyü civarında görüntülendi. İlk kez bu denli büyük bir sürüyle karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, yaşadıkları hayret verici durumu gizleyemedi. Sürüyle karşılaşan sürücüler araçlarını durdurmak zorunda kalırken, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.
Bölgede yaşayan köylüler, son dönemlerde yaban domuzu görülme sıklığının arttığını ancak Malazgirt genelinde şimdiye kadar bu büyüklükte bir sürünün ilk kez görüldüğünü ifade ettiler. Özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan sürülerin, hem trafik güvenliği hem de tarım alanları açısından risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Malazgirt'te domuz sürüsü görüntülendi 4

Muş
