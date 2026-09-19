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Malazgirt’te gaziler günü kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Gaziler Günü törenle kutlandı. Törende gazilerin önemi vurgulandı.

Malazgirt’te gaziler günü kutlandı

Muş’un Malazgirt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Törende konuşmayı Üsteğmen Mustafa Şahin yaptı. Şahin, Gaziler Günü’nün önemli olduğunu vurguladı.

Malazgirt’te gaziler günü kutlandı 1

Vatanın bağımsızlığı için mücadele eden gazileri anmak gerekir. Onlara duyulan minneti ifade etmek de oldukça önemlidir.

Gazilerin, Türkiye’nin birlik ve beraberliği açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Geçmişten günümüze vatan savunmasında görev alan gazilerin fedakârlıkları unutulmamalıdır.

Malazgirt’te gaziler günü kutlandı 2

Şahin, şehit ve gazilerin fedakârlıklarının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Törene Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman katıldı. Ayrıca, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erol Sakman da yer aldı. Kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar da törene katıldılar.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Malazgirt tören
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