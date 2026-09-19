HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun'da otobüste çıkan yangın yolcuları endişelendirdi

Samsun’da bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, yolcuları korkuttu. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Samsun'da otobüste çıkan yangın yolcuları endişelendirdi

Samsun’da seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay, Ankara-Samsun karayolunda meydana geldi. Yangın, saat 14.00 civarında başladı.

Olay Sivas’tan Samsun’a gelen bir otobüste gerçekleşti. Otobüsün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın oluştu. Yangın fark edildikten sonra otobüs durduruldu.

Samsun da otobüste çıkan yangın yolcuları endişelendirdi 1

Yolcular hızlı bir şekilde tahliye edildi. 112 Acil Servis'e yapılan ihbar sonrasında acil ekipler olay yerine geldi. Bu ekipler arasında polis, sağlık ve itfaiye bulunuyordu.

Samsun da otobüste çıkan yangın yolcuları endişelendirdi 2

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan veya ölen kimse yoktu. Ancak otobüste büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı
Malazgirt’te gaziler günü kutlandıMalazgirt’te gaziler günü kutlandı

Anahtar Kelimeler:
yangın Samsun otobüs seyahat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

Emlak zenginini 'dana devirenle' öldürdüler: "Oğlu kolundan tutuyor, eski eşinin sevgilisi şırıngayla kalbine enjekte ediyor"

Emlak zenginini 'dana devirenle' öldürdüler: "Oğlu kolundan tutuyor, eski eşinin sevgilisi şırıngayla kalbine enjekte ediyor"

Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkutan görüntüler!

Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkutan görüntüler!

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

Tezmen ve Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

Tezmen ve Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.