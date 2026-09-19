Samsun'da otobüste çıkan yangın yolcuları endişelendirdi

Samsun’da seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay, Ankara-Samsun karayolunda meydana geldi. Yangın, saat 14.00 civarında başladı.

Olay Sivas’tan Samsun’a gelen bir otobüste gerçekleşti. Otobüsün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın oluştu. Yangın fark edildikten sonra otobüs durduruldu.

Yolcular hızlı bir şekilde tahliye edildi. 112 Acil Servis'e yapılan ihbar sonrasında acil ekipler olay yerine geldi. Bu ekipler arasında polis, sağlık ve itfaiye bulunuyordu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan veya ölen kimse yoktu. Ancak otobüste büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA