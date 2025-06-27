Malezya'nın başkenti neresi? Malezya'nın başkenti hakkında bilgiler

Ülke Doğu Malezya ve Batı Malezya olarak iki ana kara parçadan meydana gelir. Ülke nüfusunun büyük bir bölümü ise Batı Malezya'da ikamet eder. Bu iki ana kara parçasının haricinde ülke 18.000'den fazla adadan meydana gelir. Malezya’nın komşuları arasında Endonezya, Vietnam, Tayland ve Singapur yer almaktadır. Ülkelerle ilgili en çok araştırılan konulardan biri ise başkentleridir.

Malezya’nın başkenti neresi?

Malezya’nın başkenti neresi sorusuna yanıt olarak "Kuala Lumpur" yanıtı verilir. Kuala Lumpur şehri başkenttir. Ayrıca Malezya’nın kültür ve finans konularında merkezidir. Malezya federal sistemle yönetilen bir ülke olarak aslında 2 başkente sahiptir. Diğer bir başkent olan Putrajaya şehri ise ülkenin idarî başkenti olarak geçer. Malezya parlamentosu Putrajaya şehrinde yer alır.

Kuala Lumpur Güneydoğu Asya’daki en gelişmiş başkentler arasında bulunur. “Kuala Lumpur” yerel dilde iki nehrin birleştiği çamurlu kavşak anlamına gelir. Şehir Malezya’nın Malay Yarımadası’ndaki topraklarında yer alır. Ülkenin Borneo Adası üzerinde de bir bölgesi bulunur. Şehir merkezinde 2 milyona civarı insan yaşamaktadır. Şehrin çevresinde ise 8 milyon insan yaşamaktadır.

Kuala Lumpur'a nasıl gidilir?

Ülkemizden Kuala Lumpur şehrine gitmek isteyenler için en uygun ulaşım seçeneği havayoludur. Türkiye’den Malezya’ya direkt uçuşlar yapılmaktadır. İstanbul’dan aktarmasız uçak yolculuğu ile Kuala Lumpur’a 10 saat 25 dakikada ulaşılabilmektedir. Tropik bir iklimde bulunan Kuala Lumpur’da yılın büyük bir kısmı yağışlı ve ılıktır. Bu sayede Malezya’nın başkenti yılın herhangi bir mevsiminde ziyaret edilebilir.

Kuala Lumpur'da gezilecek yerler

Kuala Lumpur şehri çeşitli bir kültür yapısına sahip olduğundan gezilmesi gereken birçok yer bulunur. Şehirde görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Petronas İkiz Kuleleri

Şehrin New York, Dubai, Hong Kong gibi diğer finans başkentleriyle bir tutulmasının en önemli simgesi ihtişamlı gökdelenlere sahip olmasıdır. Günümüzde Kuala Lumpur şehrinin finans dünyası olan yapının inşası için 1,6 milyar dolar harcanmıştır. Kulelerde yalnızca önemli şirketler değil özel kişilerin de yaşam alanları bulunur. Belirli bir ücret ödenerek kulelerin 380 metre yüksekliğinde bulunan terasına çıkılabilmektedir.

Sultan Abdul Samad Binası

1897 senesinde Selangor Kralı Sultan Abdul yönetiminde İngiliz mimar Arthur Norman tarafından yapılmıştır. Fakat yapı 1974 yılında Sultan Abdul Samad adını alır. Sultan Abdul Samad binası Selangor’un başkenti olan Kuala Lumpur’daki hükümet binası olarak da işlev görmüştür. Mimarisinde Kuzey Afrikalı Moroların ve Babür mimarisinin etkilerini taşıyan yapı saat kulesiyle beraber oldukça dikkat çekicidir.

Jamek Mescidi

1909 yılında açılan Jamek Mescidi ya da diğer adıyla Jamek Camii bin kişi kapasiteye sahiptir. Cami 1965 senesinde halkın kullanımına sunulmuştur. Aynı sene içerisinde “milli camii” statüsüne kavuşmuştur. Cami Gombak ve Klang nehirlerinin birleştiği yerde bulunur. Bu nedenle şehrin simge yapılarından biridir.

Kuala Lumpur Kulesi

Kulenin yüksekliği 420 metredir. Yapımına 1984 yılında başlanmış olup 1995 yılında bitirilmiştir. Kule dünyanın 7. en yüksek telekomünikasyon kulesidir. 276. metrede yer alan seyir terasına çıkılabilmektedir. Burada dönen bir restoran bulunmaktadır.

Perdana Botanik Bahçeleri

Perdana Botanik Bahçeleri’nin kurulma nedeni şehrin gürültülü yapısında uzaklaşarak yerli halka ve turistlere tropikal yağmur ormanları deneyimi yaşatmaktır. Burası “Göl Bahçeleri” adıyla da tanınır. Buradaki Sunken, hibiscus ve orkide olmak üzere 3 farklı türden oluşan devasa bahçeler ve seralar ziyaret edilebilir. Botanik bahçe, Malezya Ulusal Müzesi’nin yakınında yer alır. Ayrıca şehirde görülmesi gereken Malezya Camii, İslami Sanatlar Müzesi ve Ulusal Anıt da botanik bahçe içinde bulunur.

Kuala Kumpur'da ne yenir?

Asya ve Güneydoğu Asya’nın barındırdığı lezzetler pek çok insana hitap etmeyebilir. Fakat bu şehir ziyaret edildiğinde şans verilmesi gereken yemekler de bulunur. Denenmesi gereken lezzetler içerisinde Nasi Lemak yer alır. Aromalı bir sos ile kızartılan tavuğun yanında pilav ve çiğ sebzelerle servis edilir.

Bir diğer lezzet marine edilerek kızartılan balık yemeği Ikan Bakar da sıklıkla tüketilir. Bunun yanında et, yumurta, peynir ve köri sosuyla sunulan Roti canai ekmeği de mutlaka tadılmalıdır. Karabiber sosu üzerine dökülerek kırmızı et ve tavukla hazırlanan Ramly; muz yapraklarının üzerinde servis edilir ve yanındaki pilav elle yenir.