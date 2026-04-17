Maltepe Belediyesinden arsa iddialarıyla ilgili açıklama

Maltepe Belediyesi, son günlerde bazı yazılı ve görsel basın organlarında, kurum ve bazı kurum yetkilileri hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Mülkiyeti belediyeye ait olan Altayçeşme Mahallesi’nde bulunan (16739/1) arsaya ilişkin yapılan açıklamada arsanın imar planlarında "Park ve Yeraltı Otopark Alanı" olarak tanımlı olmasına rağmen, izinsiz ve ruhsatsız şekilde oto yıkama tesisi olarak kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

MALTEPE BELEDİYESİ İZİNSİZ ARSA KULLANIMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

"3 Haziran 2025 tarihinde bahsi geçen arsayla ilgili ‘Fuzuli İşgal Tespit Tutanağı’ düzenlenmiş, 2 Temmuz 2025 tarihinde Belediyemiz Ecrimisil Komisyonu’nun kararı ile 1.483.942 TL tutarında ecrimisil tahakkuk ettirilmiş, 24 Temmuz 2025 tarihinde işgalciye resmi ihbarname tebliğ edilmiş ve 8 Eylül 2025 tarihinde ise işgal edilen alanın tahliyesine ilişkin tebliğ yapılmıştır.

İlgili şahıs, Belediyemiz tarafından gerçekleştiren işlemleri durdurmak amacıyla İstanbul İdare Mahkemeleri’nde (13., 7. ve 10. İdare Mahkemeleri) 6 ayrı dava açmıştır. Yıkım işleminin gerçekleştirildiği tarihte, Belediyemiz aleyhine açılan davalar kapsamında yürütmenin durdurulmasına ilişkin herhangi bir karar bulunmamaktadır. Maltepe Kaymakamlığı’nın 16/10/2025 tarih sayılı yazısı dikkate alınarak; sonraki aşamada, 04.11.2025 tarihli ve 1100 sayılı Encümen Kararı ile 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca ruhsatsız/kaçak yapıların kaldırılmasına yönelik işlem tesis edilmiştir. 6 Şubat 2026 tarihinde verilen süre sonrasında 9 Şubat 2026 tarihinde alanın boşaltıldığı görülmüş ve kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirilmiştir."

Konuyla ilgili yürütülen işlemlerinin tamamen kamu arazisinin işgalden arındırılması ve kaçak yapılaşmanın ortadan kaldırılmasına yönelik olduğu ifade edilen açıklamada, yapılan işlemlerin mevzuata uygun ve rutin idari uygulamalardan ibaret olduğu ve "rüşvet" olarak ifade edilen tutarın, kamu arazisinin haksız kullanımından kaynaklanan ve ilgilinin ödemekle yükümlü olduğu yasal bir borç olduğu açıklandı.

"KAMUSAL ALANLARI İŞGAL ETTİRMEYECEĞİZ"

Belediye tarafından yürütülen; işgal tespiti, ecrimisil tahakkuku, tahliye ihtarı ve kaçak yapıların kaldırılmasına ilişkin süreç tamamen hukuki prosedürlerden oluştuğuna vurgu yapılırken; ilgili şahsın kamu arazisini haksız kullanımı nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu, tamamen yasal borca ilişkin hukuki sürecin çarpıtılarak ‘rüşvet’ iddiasına dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada ilgili şahsın iddiaları yargıya taşınmış olduğu ve belediye tarafından gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığı ve "Kamusal alanları korumak, halkın ortak kullanımına ait yerleri işgallerden arındırmak ve kamu yararını gözetmek belediyemizin temel sorumlulukları arasındadır. Bu kapsamda, hiçbir kişi ya da grubun kamu alanlarını haksız ve hukuka aykırı şekilde kullanmasına müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır