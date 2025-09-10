HABER

Maltepe'de atış poligonunda korkunç ölüm

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir atış poligonuna gelen bir genç, kafasına ateş ederek intihar etti. Acı haberi alan Çalışkan'ın ailesi de poligona geldi. Büyük üzüntü yaşayan aile gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. İddiaya göre, poligona atış yapmak için gelen 25 yaşındaki Abdullah Çalışkan, henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla kafasına ateş etti. Poligon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ACILI AİLE POLİGONA GELDİ

Acı haberi alan Çalışkan'ın ailesi de poligona geldi. Büyük üzüntü yaşayan aile gözyaşlarına hakim olamadı. Çalışkan'ın psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken, gencin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(İHA)

10 Eylül 2025
10 Eylül 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
