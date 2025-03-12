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  4. Maltepe’de AVM'de korku dolu anlar! Şüpheli şahıslar güvenliği bıçakla yaraladı: O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Maltepe’de AVM'de korku dolu anlar! Şüpheli şahıslar güvenliği bıçakla yaraladı: O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

12.03.2025 17:40
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
12.03.2025 17:40
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Maltepe’de alışveriş merkezinde bir şahıs, şüpheli poşet taşıyan şahısları güvenlik görevlilerine bildirdi. Görevlilerin şüphelileri AVM’den çıkarması üzerine çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi kolundan yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Maltepe Cevizli Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs şüpheli bir poşet taşıyan iki şahsı güvenlik görevlilerine bildirdi. Güvenlik görevlilerinin şüpheli şahısları dışarı çıkarması üzerine taraflar arasında tartışma başladı. Tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı saldırgan kendilerini şikayet eden şahsa bıçakla saldırdı. Şahıs kolundan aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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"KASTEN YARALAMA VE HAKARET" SUÇLARINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen A.M.V. ile kavga esnasında elinde bıçak olduğu tespit edilen N.T.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, "Kasten Yaralama ve Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Maltepe AVM kavga bıçak
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