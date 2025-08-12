HABER

Maltepe’de havai fişek atan kişi yangına sebep oldu! Gözaltına alındı

İstanbul Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının bir kişinin havai fişek atması sebebiyle başladığının iddia edilmesi üzerine bölgede polis ekipleri olay yeri inceleme çalışması yaptı. Şüpheli kısa sürede yakalandı.

Yangın saat 18.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Dağlar Sokak’ta bulunan otluk alanda başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Çevredekilerin, yangının bir kişinin havai fişek atması sebebiyle başladığını iddia etmesi üzerine polis ekipleri bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı.

Polis, kimliği tespit edilen H.G. isimli şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

'BİZİ DİNLEMEDİ YAKTI'

Bölgede yaşayan Ömer Aksu, "Yarım saat, bir saat önce kendisi geldi, havai fişeği gösterdi bize. Ben, 'Yakma' dedim. Burası Başıbüyük Ormanı, her türlü şey oluyor. Kendisi bizi dinlemedi. Kız arkadaşıyla beraber yukarı çıktı. Yakınca da uzaklaştı. Evleri dinlemedi kendisi. Şu an kendisi uzaklaştı gitti" dedi. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

