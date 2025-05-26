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Maltepe'de kaybolan gençten acı haber! Cansız bedeni ormanda bulundu

Maltepe'de iki gündür kayıp olarak aranan gençten acı haber geldi. 17 yaşındaki Mustafa Altundere'nın cansız bedeni Başıbüyük Ormanı'nda bulundu.

Maltepe'de kaybolan gençten acı haber! Cansız bedeni ormanda bulundu

Edinilen bilgilere göre, olay 24 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. Evinden çıkan 17 yaşındaki Mustafa Altundere bir daha evine geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İki gündür kendisinden haber alınamayan genç için arama çalışmaları başlatıldı.

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Üçüncü günde yapılan çalışmalarda ormanlık alanda hareketsiz halde bir kişi bulundu.

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ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK

Yapılan incelemede, cesedin kayıp genç Mustafa Altundere'ye ait olduğu belirlendi. Altundere'nin ölüm nedeni henüz bilinmezken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe orman
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