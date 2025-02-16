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  4. Maltepe'de korkunç kaza! Otomobil köprü ayağına ok gibi saplandı, sürücü demir yığını içinde sıkıştı

Maltepe'de korkunç kaza! Otomobil köprü ayağına ok gibi saplandı, sürücü demir yığını içinde sıkıştı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.02.2025 09:39
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Maltepe, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprünün ayağına çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Nurhak Kaygısız hastaneye kaldırıldı

Maltepe'de korkunç kaza! Otomobil köprü ayağına ok gibi saplandı, sürücü demir yığını içinde sıkıştı

Kaza, saat 05.30 sıralarında İstanbul Maltepe D-100 Karayolu Gülsuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Nurhak Kaygısız'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarındaki duvara ardından köprü ayağına çarptı. Sürücü Nurhak Kaygısız, otomobilde sıkışarak yaralandı.

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TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de araç içerisinde sıkışan Kaygısız'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Kaygısız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Maltepe kaza
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