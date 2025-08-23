HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Maltepe'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Maltepe'de gerçekleştirilen narkotik ve asayiş denetimlerinde tespit edilen 'Zula Evi'ne yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Maltepe'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 Ağustos'ta Altıntepe Mahallesi'nde yapılan narkotik ve asayiş denetimlerinde durumundan şüphelenilen A.N. durdurularak kontrol edildi.

Şüpheliye yapılan üst aramasında satışa hazır uyuşturucu madde bulunan A.N. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde uyuşturucu maddelerin saklandığı 'zula evi' itiraf etmesi adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.N. ile birlikte hareket ettiği belirlenen N.K. 'yi de yakaladı.

Evde yapılan aramalarda; 434,9 gram esrar, 84,7 gram kokain, 25 adet ekstasy hap, 6,1 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 23 bin 200 TL, 31 dolar nakit para, 1 adet para sayma makinesi, 2 cep telefonu ve çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden N.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, A.N. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir’de sanatla şekillenen Çini ürünleri göz kamaştırıyorEskişehir’de sanatla şekillenen Çini ürünleri göz kamaştırıyor
Seyir halindeki kamyonun lastiği patladıSeyir halindeki kamyonun lastiği patladı

Anahtar Kelimeler:
Şüpheli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç ile aralarındaki gerilim gündem olmuştu! Tanju Özcan'dan Fenerbahçe'ye özür mesajı

Ali Koç ile aralarındaki gerilim gündem olmuştu! Tanju Özcan'dan Fenerbahçe'ye özür mesajı

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Kamu Hakem Kurulu memur zammı için toplandı!

Kamu Hakem Kurulu memur zammı için toplandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

Bahçeli’den Özgür Özel’e çok sert sözler 'CHP hastadır' diyerek yüklendi

Bahçeli’den Özgür Özel’e çok sert sözler 'CHP hastadır' diyerek yüklendi

Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.