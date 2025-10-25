Maltepe'de uyuşturucu operasyonu! 5 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Zümrütevler Mahallesi'nde bir kahvehanede uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi.

Polis ekiplerince iş yerine düzenlenen operasyonda Y.E.A. (25) ve Y.Ö. (25) gözaltına alındı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 33 bin 300 lira ele geçirildi.

İncelemede, Y.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin ifadelerini alan polis ekipleri, aynı mahalledeki bir elektrikçinin "zula" olarak kullanıldığı belirlendi.

İş yerine düzenlenen operasyonda C.Ö. (25) ve H.F.E. (25) gözaltına alındı. Buradaki aramalarda 149 parça halinde yarım kilogram uyuşturucu bulundu.

Zanlı Y.Ö'nün evindeki aramalarda ise tabanca, av tüfeği, pompalı tüfek ve 28 fişek ele geçirildi. Şüphelinin eniştesi olduğu belirlenen L.B. (48) de gözaltına alındı.

