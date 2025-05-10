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Maltepe metro istasyonunda üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı

Maltepe metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı.

Maltepe metro istasyonunda üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı

İşten evine gitmek için Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Ayrılık Çeşmesi durağını kullanan Güner Yertek, Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçti. Bu sırada üzerine reklam panosunun düşmesi sonucu başından yaralanan Yertek'in yardımına çevredekiler koştu.

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Yertek, istasyona gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

SORUMLUNUN İFADESİ ALINDI

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Yertek, sorumlular hakkında polise şikayette bulundu. Metro istasyonu sorumlusu N.U.İ'nin şüpheli olarak alınan ifadesinde, metro girişinde çalışma yapıldığını ve yüklenici firmanın ismini bilmediğini beyan ettiği öğrenildi.

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Polisin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Maltepe metro
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