HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim

Maltepe Üniversitesi "Disiplinlerarası Akademi ve Sektör Çalışmaları Sempozyumu" düzenledi

Maltepe Üniversitesi (MAU) Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Disiplinlerarası Akademi ve Sektör Çalışmaları Sempozyumu", akademisyen, öğrenci ve sektör temsilcilerini aynı platformda bir araya getirdi.

Maltepe Üniversitesi "Disiplinlerarası Akademi ve Sektör Çalışmaları Sempozyumu" düzenledi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sempozyumun açılış konuşmasını MAU Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen gerçekleştirdi.

Sempozyumun dönem başkanlığını MAU MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nuran Karaağaoğlu üstlenirken, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanlığını ise Doç. Dr. Meltem Çiçek'in yürüttü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Danışmanı ve İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mihriban Akın, Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü (CMO) ve Beko Direktörü Mehmet Tüfekçi ve Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın'ın davetli konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda 8 ayrı markadan yöneticilerin katıldığı sektör paneli, 7 akademik oturum, 1 konuk lise sunumu ve 44 akademik bildiri sunumuyla gerçekleştirildi.

SOSYAL BİLİMLER, SAĞLIK BİLİMLERİ, HAVACILIK VE TEKNİK BİLİMLER

İki gün süren sempozyumda "Sosyal Bilimler", "Sağlık Bilimleri", "Havacılık" ve "Teknik Bilimler" alanlarında akademik bildiri sunumları yapıldı. Oturumlarda yapay zeka uygulamalarından jeotermal enerjiye, ruh sağlığından dijital pazarlamaya uzanan çeşitli konular disiplinlerarası yaklaşımla tartışıldı.
iob
Katılımcılar, güncel akademik araştırmaların sektör ihtiyaçlarıyla nasıl örtüştüğünü gözlemleme fırsatı buldu.

Sempozyumun dikkati çeken bölümlerinden biri de yayımlanacak "PR Works" kitabına katkı sunan akademisyen ve iletişim profesyonellerinin yer aldığı "Akademi ve Sektör Köprüsü: PR Works Paneli" oldu.

AMAÇ SEKTÖR VE AKADEMİ İŞBİRLİĞİ TEŞVİK ETMEK

Panelde, halkla ilişkiler alanındaki kuramsal bilgiyle uygulama deneyimi arasında kurulan köprü vurgulandı.

Etkinlik, üniversite dışından genç katılımcıları da ağırladı. Özel Ulus Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, sempozyuma aktif olarak katılarak, akademik dünyayla tanışma fırsatı yakaladı.

Sempozyumda sunulan tüm bildiri özetleri, elektronik kitap olarak sempozyum internet sayfasında yayımlanacak.

Sempozyum, sektör ve akademinin işbirlikli üretimini teşvik eden ve akademisyenlerin yanı sıra lisansüstü öğrencilerini de sürece dahil eden bütüncül yapısıyla, yüksekokulun geleceğe dönük vizyonunu yansıttı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: "Askerler tehlike bitene kadar kalacak"Trump: "Askerler tehlike bitene kadar kalacak"
Adana'da döner ustası çalışırken başından yorgun mermiyle yaralandıAdana'da döner ustası çalışırken başından yorgun mermiyle yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Meslek yüksekokulu Maltepe Üniversitesi kontenjanları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deprem sonrası Naci Görür'den kritik uyarı

Deprem sonrası Naci Görür'den kritik uyarı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Komisyon kuruldu

Bakan Yerlikaya duyurdu! Komisyon kuruldu

Rekabet Kurulu Coca-Cola hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu Coca-Cola hakkında soruşturma başlattı

Türkiye'de yılın transfer çalımı geliyor! Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilgilendiği Leroy Sane imza aşamasında...

Türkiye'de yılın transfer çalımı geliyor! Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilgilendiği Leroy Sane imza aşamasında...

Son ana dek yalnız bırakmadı! Defin işlemine böyle yardım etti

Son ana dek yalnız bırakmadı! Defin işlemine böyle yardım etti

Sınır dışı edilmeyi kabul etmediler! Aralarında Yasemin Acar ve Şuayb Ordu da var

Sınır dışı edilmeyi kabul etmediler! Aralarında Yasemin Acar ve Şuayb Ordu da var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.