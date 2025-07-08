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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınıp bugün Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen Başkan Niyazi Nefi Kara ile baklava kutusunda 110 bin euro ile yakalanan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından, İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.

Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürülmüş, ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edilmişti.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı 1

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın dün tutuklanmıştı.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı 2

Şüphelilerin ifadelerinin ardından 7 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıkmıştı.

TUTUKLANDILAR

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınıp bugün Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen Başkan Niyazi Nefi Kara, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı. Rüşvet olayında baklava kutusunda 110 bin euro ile yakalanan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA-İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Manavgat
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