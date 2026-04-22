Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Antalya'da, Manavgat Belediyesinin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 21 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 5'i, savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden M.A, S.D, Ö.B, M.Y. ve A.Ö. tutuklandı, 9 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi hakkında da ev hapsi tedbiri uygulandı.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül 2025'te tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti.

Devam eden operasyonlarda eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı daha tutuklanmıştı. 2 Aralık 2025'te düzenlenen başka bir operasyonda ise 19 şüpheli gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmış, 10 Mart'ta ise gözaltına alınan 40 zanlıdan 12'si tutuklanmıştı.

Şüphelilerden bazılarının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalarının ardından tutuklu sayısı 11 olmuştu.

Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik başka bir soruşturma sonucundaki davada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İBB'de iki genel sekreter yardımcısı görevinden alındıİBB'de iki genel sekreter yardımcısı görevinden alındı
Pezeşkiyan açıkladı: "Müzakerelerin önündeki en önemli engel"Pezeşkiyan açıkladı: "Müzakerelerin önündeki en önemli engel"

En Çok Okunan Haberler
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Tuncay Sonel için harekete geçtiler! Meclis kararı çıkarıldı

Tuncay Sonel için harekete geçtiler! Meclis kararı çıkarıldı

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Akaryakıta bu gece indirim geliyor! Tabela yine değişecek

Akaryakıta bu gece indirim geliyor! Tabela yine değişecek

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

