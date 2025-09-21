HABER

Manavgat'ta elektrikli bisiklet kazası: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kaza meydana geldi. 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile ticari taksi çarpıştı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kaza yaşandı.

Ticari taksi, elektrikli bisiklete çarptı.

Alman uyruklu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda gerçekleşti.

Abdil İ. yönetimindeki ticari taksi, Marlies Barth H.’nin kullandığı bisiklete çarptı.

Bisiklet, 3 tekerlekli bir araçtı.

Kazada Marlies Barth H. yaralandı.

Bisiklette yolcu olan Ingeborg Zirgler S. ve Sabine Haas P. de yaralılar arasında yer aldı.

112 sağlık ekipleri hemen olay yerine ulaştı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Marlies Barth H. ve Ingeborg Zirgler S.’nin durumu ciddiydi.

Bu nedenle, özel bir hastaneye sevk edildiler.

