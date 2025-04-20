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Manavgat'ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Manavgat’ta seyir halindeki otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manavgat'ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Kaza; Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğu Garajı istikametine seyir halindeki Arda D.’in kullandığı 07 JK 426 plakalı motosiklet, 1017 sokak kavşağında dönmekte olan İsmet Y.’nin kullandığı 07 AKE 457 plakalı otomobile Manavgat’ta seyir halindeki otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğu Garajı istikametine seyir halindeki Arda D.’in kullandığı 07 JK 426 plakalı motosiklet, 1017 sokak kavşağında dönmekte olan İsmet Y.’nin kullandığı 07 AKE 457 plakalı otomobile yandan çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Arda D., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. yandan çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Arda D., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat
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