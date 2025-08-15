Manavgat’ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Kaza; Manavgat ilçesi Sorgun-Otogar Köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. Otogar kavşağı istikametine seyir halindeki Furkan T.’nin kullandığı motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki kaldırıma çarparak devrilmesi motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır