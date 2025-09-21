Manavgat'ta trafik kazası: Otomobil refüjdeki ağacı yıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, refüjdeki bir ağacı yıkarak yolun karşısına geçti.
Kaza, Sarılar Mahallesi Hüseyin Efendi Caddesi’nde gerçekleşti. Burhanettin Y. isimli sürücü, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle otomobilin kontrolünü kaybetti.
Otomobil, refüje çıktı ve bir ağacı yıktı. Daha sonra bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası sürücü araçta sıkıştı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı kurtarma ekibi, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. 112 sağlık ekibi, olay yerinde müdahalede bulundu.
Sürücü Burhanettin Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın detayları araştırılıyor.
(İHA)
