HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manavgat'ta trafik kazası: Otomobil refüjdeki ağacı yıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil kaza geçirdi. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta trafik kazası: Otomobil refüjdeki ağacı yıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, refüjdeki bir ağacı yıkarak yolun karşısına geçti.

Kaza, Sarılar Mahallesi Hüseyin Efendi Caddesi’nde gerçekleşti. Burhanettin Y. isimli sürücü, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle otomobilin kontrolünü kaybetti.

Otomobil, refüje çıktı ve bir ağacı yıktı. Daha sonra bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası sürücü araçta sıkıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı kurtarma ekibi, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. 112 sağlık ekibi, olay yerinde müdahalede bulundu.

Sürücü Burhanettin Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın detayları araştırılıyor.

Manavgat ta trafik kazası: Otomobil refüjdeki ağacı yıktı 1

Manavgat ta trafik kazası: Otomobil refüjdeki ağacı yıktı 2

Manavgat ta trafik kazası: Otomobil refüjdeki ağacı yıktı 3

Manavgat ta trafik kazası: Otomobil refüjdeki ağacı yıktı 4

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tunceli’de kadınların kurduğu sofrada hem gelenek hem de sağlık varTunceli’de kadınların kurduğu sofrada hem gelenek hem de sağlık var
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralıAydın'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Manavgat Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.