Manavgat’ta aşırı hız kaza yaptırdı: 2 yaralı

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5035 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halindeki G.B.’nin kullandığı otomobil, Cumartesi Pazarı kavşağına geldiğinde Ö.G.’nin kullandığı kapalı kasa kamyonete çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüleri 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, otomobilin uyarı levhasını dikkate almadığı ve aşırı hızlı şekilde kavşağa girdiği gözlendi. Kapalı kasa kamyonette bulunan çilekler araçtan pazaryerindeki tezgahlara taşınırken, bir bölümünün çarpmanın şiddetiyle araç içerisine devrildiği görüldü.