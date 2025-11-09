HABER

Manavgat’ta otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

Manavgat’ta ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Manavgat’ta otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Sorgun-Otogar Köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M. M. idaresindeki otomobil, Ü. A. yönetimindeki ticari taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü M.M.M. ve yolcu L. N.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

