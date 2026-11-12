Manavgat’ta soba yangını korkuttu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen ev yangınında oturma odası kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demir’e ait evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin oturma odası kullanılamaz hale gelirken, evde maddi hasar meydana geldi.