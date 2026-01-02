HABER

Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler, silah ve para ele geçirildi.

Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri (R.U.) isimli şüphelinin evinde ve iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 50 gram skunk, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız 9x19 milimetre tabanca, 82 adet 9x19 milimetre tabanca fişeği, 1 cep telefonu, bin 465 avro, 110 sterlin ve 14 bin 50 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

