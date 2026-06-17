Manevi Farkındalık atölyeleri doğayla iç içe final yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) bünyesinde gerçekleştirilen Manevi Farkındalık Atölyeleri, düzenlenen kapanış etkinliğiyle tamamlandı. Huzur Koridoru’nda düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelen kursiyerlere, eğitim sürecine gösterdikleri ilgi ve katılımlarından dolayı katılım belgeleri takdim edildi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte kursiyerler, gerçekleştirilen doğa yürüyüşüyle güzel havanın ve doğanın tadını çıkardı. Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen atölyelerde kursiyerlere yıl boyunca, Riyâzu’s-Sâlihîn Okumaları, Âyine-i Esmâ Sohbetleri ve Siyer-i Nebî Okumaları olmak üzere üç farklı alanda eğitimler verildi.



Kaynak: İHA