HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manevra yapan ambulansın çarptığı Muhammet, hayatını kaybetti

Hakkari’de geri manevra yapan ambulansın çarptığı Muhammet Balıkesir (10), hayatını kaybetti. Muhammet Balıkesir'in cansız bedeni, polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Manevra yapan ambulansın çarptığı Muhammet, hayatını kaybetti

Kaza, merkeze bağlı Yeni Mahalle’deki Gupsi TOKİ konutlarında meydana geldi. Bir hastayı hastaneye götürmek üzere bölgeye gelen ambulans, geri manevra yaptığı sırada Muhammet Balıkesir’e çarptı.

Manevra yapan ambulansın çarptığı Muhammet, hayatını kaybetti 1

GERİ MANEVRA YAPAN AMBULANS CAN ALDI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Balıkesir'in öldüğü belirlendi. Kazayı haber alan yakınları ise bölgeye gelerek sinir krizi geçirdi.

Manevra yapan ambulansın çarptığı Muhammet, hayatını kaybetti 2

10 YAŞINDAKİ MUHAMMET HAYATINI KAYBETTİ

Muhammet Balıkesir'in cansız bedeni, polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Freni boşalan hafif ticari araç 2 metreden yola düştüFreni boşalan hafif ticari araç 2 metreden yola düştü
Rize’de yol çöktü, 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildiRize’de yol çöktü, 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi

Anahtar Kelimeler:
Hakkari ambulans kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Mynet'e anlattı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Mynet'e anlattı!

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Emekliler dikkat! Zamlı maaşlar e-Devlet'e yansımaya başladı

Emekliler dikkat! Zamlı maaşlar e-Devlet'e yansımaya başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.