Manevra yapan ambulansın çarptığı Muhammet, hayatını kaybetti

Kaza, merkeze bağlı Yeni Mahalle’deki Gupsi TOKİ konutlarında meydana geldi. Bir hastayı hastaneye götürmek üzere bölgeye gelen ambulans, geri manevra yaptığı sırada Muhammet Balıkesir’e çarptı.

GERİ MANEVRA YAPAN AMBULANS CAN ALDI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Balıkesir'in öldüğü belirlendi. Kazayı haber alan yakınları ise bölgeye gelerek sinir krizi geçirdi.

10 YAŞINDAKİ MUHAMMET HAYATINI KAYBETTİ

Muhammet Balıkesir'in cansız bedeni, polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır