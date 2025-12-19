HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

"Mango" ve "Avocado": Meta'nın 'gizli yapay zekâ silahları' ortaya çıktı

Meta'nın kapalı kapılar ardında geliştirdiği yeni projeler ortaya çıktı. Buna göre şirket, "Avocado" ve "Mango" modelleriyle 2026'da yapay zeka yarışında yeni bir mücadeleye girmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

"Mango" ve "Avocado": Meta'nın 'gizli yapay zekâ silahları' ortaya çıktı
Enes Çırtlık

Yapay zeka yarışında OpenAI ve Google ile yarışan Meta, yeni bir şeyler geliştiriyor. Wall Street Journal'da yayınlanan bir haber, Meta'nın bu yöndeki planlarını ortaya çıkardı.

META 'MANGO' VE 'AVOCADO'YU GELİŞTİRİYOR

Habere göre, Meta şu an iki kritik model üzerinde çalışıyor ve bunlara oldukça ilginç kod isimleri verilmiş: Mango ve Avocado.

"Mango" ve "Avocado": Meta nın gizli yapay zekâ silahları ortaya çıktı 1

Haberin en dikkat çeken ögesi "Mango" kod adlı proje. Buna göre bu model, görüntü ve videoya odaklanıyor. Instagram Reels ve Facebook videolarının hakim olduğu bir ekosistemde, Meta'nın bir nevi kendi "Sora"sını geliştirdiğini söylemek yanlış olmaz.

Meta'nın diğer projesi ise Avocado. Bu model, şirketin bir sonraki büyük dil modeli (LLM) olarak tanımlanıyor.

NE ZAMAN GELİYORLAR?

Habere göre, Meta'nın yapay zeka şefi Alexandr Wang, Meta'nın ürün şefi Chris Cox ile gerçekleştirilen şirket içi bir soru-cevap oturumunda bu yapay zeka modellerinden bahsetti ve Wang, görüntü ve video odaklı "Mango"nun Avocado adlı büyük dil modeliyle birlikte yakında piyasaya çıkacağını söyledi.

Modellerin 2026'nın ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan radikal karar: Ne CHP ne başka parti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan radikal karar: Ne CHP ne başka parti!
Otoyolda bisikletli tehlikesi: Kazaya ramak kaldıOtoyolda bisikletli tehlikesi: Kazaya ramak kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Meta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.