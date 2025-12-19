"Mango" ve "Avocado": Meta'nın 'gizli yapay zekâ silahları' ortaya çıktı

Yapay zeka yarışında OpenAI ve Google ile yarışan Meta, yeni bir şeyler geliştiriyor. Wall Street Journal'da yayınlanan bir haber, Meta'nın bu yöndeki planlarını ortaya çıkardı.

META 'MANGO' VE 'AVOCADO'YU GELİŞTİRİYOR

Habere göre, Meta şu an iki kritik model üzerinde çalışıyor ve bunlara oldukça ilginç kod isimleri verilmiş: Mango ve Avocado.

Haberin en dikkat çeken ögesi "Mango" kod adlı proje. Buna göre bu model, görüntü ve videoya odaklanıyor. Instagram Reels ve Facebook videolarının hakim olduğu bir ekosistemde, Meta'nın bir nevi kendi "Sora"sını geliştirdiğini söylemek yanlış olmaz.

Meta'nın diğer projesi ise Avocado. Bu model, şirketin bir sonraki büyük dil modeli (LLM) olarak tanımlanıyor.

NE ZAMAN GELİYORLAR?

Habere göre, Meta'nın yapay zeka şefi Alexandr Wang, Meta'nın ürün şefi Chris Cox ile gerçekleştirilen şirket içi bir soru-cevap oturumunda bu yapay zeka modellerinden bahsetti ve Wang, görüntü ve video odaklı "Mango"nun Avocado adlı büyük dil modeliyle birlikte yakında piyasaya çıkacağını söyledi.

Modellerin 2026'nın ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.