Türkiye'de yüzde 450 korkutan artış!

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından, HIV/AIDS hastalığına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda eğitim programı gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nevin İnce’nin konuşmacı olarak yer aldığı eğitim kapsamında; AIDS risk faktörleri, bulaş yolları, korunma yöntemleri, erken tanının önemi ve hastalığa ilişkin doğru bilinen yanlışlar detaylı biçimde ele alındı.

"İNSAN BAĞIŞIKLIK YETMEZLİĞİ VİRÜSÜ"

HIV/AIDS hastalığının tarihi gelişimine değinerek, AIDS’in ülkemizde 1985 yılından bu yana bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde yer aldığını belirten Nevin İnce, istatistiki veriler ışığında katılımcıları bilgilendirerek HIV’in "İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü", AIDS’in ise bu virüsün en ileri evresinde ortaya çıkan klinik tablo olduğunu ifade etti.

57 BİN 101 HIV POZİTİF BİREY BULUNUYOR

Türkiye’nin HIV enfeksiyonunda yüzde 450 oranıyla artışın en fazla görüldüğü ülkeler arasında yer aldığına dikkat çeken İnce, Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre ülkemizde 57 bin 101 HIV pozitif bireyin bulunduğunu, ancak bu rakamların buzdağının yalnızca görünen yüzü olduğunu vurguladı. Toplumsal önyargı ve damgalanma nedeniyle birçok kişinin sağlık kuruluşlarına başvurmadığını belirten Doç. Dr. İnce, bu durumun erken tanıyı geciktirdiğinin altını çizdi.

ERKEKLERDE KADINLARDAN DAHA FAZLA

Vaka sayılarının özellikle 25–34 yaş grubunda yoğunlaştığını ve erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. İnce, en yaygın bulaş yolunun cinsel temas olduğunu söyledi. HIV’in el sıkışma, ortak kullanılan eşyalar, tuvalet, duş, sauna, yüzme havuzu, besinler, hava yolu, ter veya göz yaşı gibi günlük yaşamda olağan temaslarla bulaşmadığını vurgulayan Doç. Dr. İnce, erken tanı ile HIV’in tedavi edilebilir kronik bir enfeksiyon olduğunu belirtti.

"BULAŞTIRICILIK ORTADAN KALKAR"

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nevin İnce, "HIV ile yaşayan bireyler, uygun tedaviyle uzun süre sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebilir. Tedavi alan ve viral yükü baskılanmış kişilerde cinsel yolla bulaştırıcılık ortadan kalkar. Damgalanma tanıyı geciktirir, salgını büyütür. Doğru bilgi korkuyu azaltır; farkındalık hayat kurtarır" şeklinde konuşmasını tamamladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır