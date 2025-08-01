Manisa 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 37°C, gece ise en düşük sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyden saatte yaklaşık 7,5 km hızla esecek. Nem oranı %30 civarında olacak.

Cumartesi, 2 Ağustos 2025, hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 37°C civarında, gece ise 21°C civarında olacak. Pazar, 3 Ağustos 2025, hava sıcaklıkları biraz daha artacak. Gündüz 38°C, gece ise 22°C seviyelerine ulaşacak. Pazartesi, 4 Ağustos 2025, hava sıcaklıkları daha da yükselecek. Gündüz 39°C, gece ise 23°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları altında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı sıcakların olumsuz etkilerini azaltmada yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabileceğinden, bu grupların daha dikkatli olması önerilir.

Yüksek sıcaklıklar tarım faaliyetlerini de etkileyebilir. Sahada çalışanların, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve koruyucu giysiler kullanmaları önemlidir. Düzenli aralıklarla su içmeleri ve aşırı sıcak saatlerde çalışmamaları gerekmektedir. Hayvanların da sıcak hava koşullarından olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Hayvanların yeterli miktarda suya erişimi sağlanmalı ve gölgelik alanlarda barındırılmalıdır.

Yüksek sıcaklıkların hava kalitesini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Astım ve solunum yolu rahatsızlıkları olanlar, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamalıdır. Maske kullanmaları önerilmektedir. Sıcak hava koşullarına karşı alınacak bu önlemler, hem bireylerin hem de toplumun sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.