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Manisa 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 1 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 27°C civarında seyredecek.

Manisa 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. 2 Haziran Pazartesi günü sıcaklığın 29°C, 3 Haziran Salı günü ise 32°C'ye ulaşması öngörülüyor. Hafta ortasında sıcaklıkların 34°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. 5 Haziran Perşembe günü 36°C, 6 Haziran Cuma günü ise 37°C'ye çıkması bekleniyor. Haftanın sonuna doğru sıcaklıkların biraz düşmesi, 7 Haziran Cumartesi günü 35°C civarına gerilemesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş çarpmaları riski artmaktadır. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi, dehidrasyon riskini artırıyor. Açık hava etkinliklerini sabah saatlerine kaydırmak önemlidir. Bol su tüketmek ve güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek gerekmektedir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önerilmektedir. Bu grupların serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

Sıcaklıkların artması hava kalitesinin de düşmesine neden olabilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu günlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalıdır. Kapalı alanlarda vakit geçirmek daha uygun olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların devam edeceği günlerde su kaynaklarının korunması önemlidir. Enerji tasarrufu önlemleri de alınmalıdır. Su ve enerji tüketimini azaltarak kişisel ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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