Manisa 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 22°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 3 Ağustos Pazar günü 35°C, 4 Ağustos Pazartesi günü 36°C ve 5 Ağustos Salı günü 37°C'ye kadar çıkması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Ayrıca, tarım sektöründe çalışanların güneşin etkisini azaltmak için koruyucu önlemler alması gerekmektedir. Hayvanların su ihtiyacının düzenli olarak karşılanması da önemlidir.

Bu dönemde, sıcak hava koşullarının devam etmesi nedeniyle, bireylerin ve toplulukların sağlık ve güvenliğini korumak adına gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır.