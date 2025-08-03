Manisa 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 22°C civarına düşecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 16 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %55, gece %48 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 4 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığının 37°C olması bekleniyor. 5 Ağustos Salı günü ise sıcaklık 38°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak. Nem oranı gündüz %55, gece %48 düzeyinde seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemli bir önlemdir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumak açısından faydalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve dinlenmek, vücut sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.