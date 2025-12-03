Manisa 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu ılımandır. Sıcaklık 15°C'ye kadar yükselebilir. Gün içinde en düşük sıcaklık 6°C olacaktır. En yüksek sıcaklık ise 15°C olarak bekleniyor. Nem oranı %61 ile %86 arasında değişecektir. Rüzgar saatte 4 km hızla esecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 4 Aralık Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar etkili olabilir. Sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında olacaktır. 5 Aralık Cuma günü sağanak yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıklar bu gün 8°C ile 14°C arasında seyredebilir. 6 Aralık Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar sürecektir. Sıcaklıklar 8°C ile 16°C arasında olabilecektir. 7 Aralık Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 15°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurulmalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca uygun ayakkabılar giyilmelidir. Ani sağanak yağışlar nedeniyle su birikintilerine dikkat edilmelidir. Araç kullanırken yavaş hızda seyretmek önemlidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek gereklidir. Vücut ısısını korumak önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sis oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesi azalabilir. Dikkatli olmakta fayda vardır.