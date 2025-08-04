Manisa 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 4 Ağustos Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37°C civarında bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 16 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %55, gece ise %48 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 5 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 38°C civarında olması bekleniyor. 6 Ağustos Çarşamba günü de sıcaklık 38°C seviyelerinde olacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekecek. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve dinlenmek, vücut sağlığını korumaya destek olacaktır.